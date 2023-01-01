Сонный сад. Алиса Бодлер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия от Алисы Бодлер – автора цикла «Escape»! Увлекательное путешествие по загробному миру, вдохновлённому эстонской мифологией и «Божественной комедией» Данте Алигьери! В серии будет 6 книг, каждая из которых посвящена одному из 6 страхов. Для любителей мрачной эстетики и тонкого психологизма в духе «Коралины» Нила Геймана и фильмов Тима Бёртона. Тринадцатилетняя Эльга Грэм больше не может поладить с родными, одноклассниками и соседями…Никто из них не понимает, что после пропажи брата-близнеца Лембита – Элли живется тяжелее всех! Но хуже всех ведет себя мама. На Мартов день она приняла решение похоронить Лемми и забыть о нем навсегда, опустив в землю пустой гроб… Справится ли Эльга со страхом смерти? И сможет ли убедить маму в том, что Лембит жив, но просто не хочет возвращаться?



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