Сонеты. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Английский поэт и драматург Уильям Шекспир по праву считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. До нас дошли тридцать восемь пьес, четыре поэмы, три эпитафии и сто пятьдесят четыре сонета, принадлежащих перу автора. В этой аудиокниге мы с огромным удовольствием представляем вам 29 сонетов Уильяма Шекспира в прочтении неподражаемого Вениамина Борисовича Смехова.



Сонеты слушать на видеосервисе Wink.