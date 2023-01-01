Сон смешного человека. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Сон смешного человека» в блестящем исполнении народного артиста РФ Валерия Гаркалина. «Фантастический рассказ» Ф. М. Достоевского, пронзительный и eмкий, имеет глубокий философский подтекст. Главный герой – нелепый, смешной, одинокий человек, замкнувшийся в своих комплексах, отчаявшийся и потерявший веру, решает покончить с собой. Заснув с револьвером в руке, он видит сон, который становится для него откровением, меняет всe его мировоззрение, открывает новый смысл жизни. «…Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей…»



Сон смешного человека слушать на видеосервисе Wink.