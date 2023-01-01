Сомнений нет. Asti Brams (книга, 2022) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Asti Brams – «Сомнений нет». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Пристегнутая наручниками к кровати, в сексуальном белье и непроницаемой повязке на глазах – вот как я ждала своего любимого парня, желая сделать нашу первую ночь особенной в его день рождения. Он так хотел. И я послушала его, несмотря на ужасное стеснение. Когда дверь в квартиру открылась, и в комнате раздались шаги, я впервые осознала насколько беспомощна, но встретила любимого с волнительной улыбкой и трепетом. Потому что верила ему. И не придала значения крику интуиции, даже уловив в воздухе чужой запах… =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= СЛР. ХЭ #соблазн #эмоционально #реалистично На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Сомнений нет слушать на видеосервисе Wink.