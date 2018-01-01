Солнце мертвых. Иван Шмелев (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «самого русского» писателя и мыслителя, дважды номинанта Нобелевской премии, Ивана Шмелева по роману эпопее «Солнце мертвых». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. Книга была переведена на многие языки и принесла Ивану Шмелeву широкую известность. «Это такая правда, что и художеством не назовeшь. В русской литературе первое по времени настоящее свидетельство о большевизме. Кто ещe так передал отчаяние и всеобщую гибель первых советских лет, военного коммунизма?» Александр Солженицын. «…кошмарный, окутанный в поэтический блеск документ эпохи, … читайте, если у вас хватит смелости…» Томас Манн "Все ясно, все понятно в «Солнце мертвых». Одного я не понимаю: как у Шмелева хватило сил написать эту книгу?.. Его эпопею читать трудно, не давая себе то и дело передышки от сплошного кошмара – каково же было писать?"… Александр Амфитеатров На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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