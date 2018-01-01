Солнце и пламя. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя Андрея Васильева «Солнце и пламя» – седьмую в серии «Ученики ворона». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Когда у тебя отобрали все – дом, наставника, будущее, то следует честно признать, что дела твои так себе. Собственно, именно в такую ситуацию попали бывшие ученики мага, по прозвищу Ворон. Но лишившись всего, они приобрели права на кое-что другое. А именно – на месть. Вопрос только в том, насколько высока окажется цена, которую за это право придется заплатить…1. Замок на Вороньей горе 2. Гробницы пяти магов 3. Огни над волнами 4. Черная весна 5. Сеятели ветра 6. Чужие небеса 7. Солнце и пламя©



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