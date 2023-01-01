Солдатами не рождаются. Константин Симонов (книга, 1962) слушать онлайн

Сюжет

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны. Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда, она лежала во льдах, далеко-далеко, за левым флангом фронта, Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже шесть недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему огромному кольцу в двести километров, сидели немцы – двадцать две дивизии, – сидели и ждали! Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели – всего вместе…. © К. Симонов (наследники) ©



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