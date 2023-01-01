Солдат. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет первую книгу популярной серии «Кубанская Конфедерация» известного писателя Василия Сахарова. Планета Земля пережила катаклизм, и от привычного мира остались лишь осколки. Большая часть человечества погибла в результате применения боевого модифицированного вируса чeрной оспы. Болезнь не делала различия между людьми и никого не делила по цвету кожи, она их попросту убивала. Остатки человечества, которые смогли пережить это страшное время Чeрного Трeхлетия, оказались предоставлены сами себе, и сообщества, отделeнные одно от другого огромными безлюдными пространствами, были вынуждены строить новую социальную систему. Прошли годы, большинства городов не существует, авиации нет, техники мало, производства разрушены, людей не хватает, но тем не менее вновь идут войны, плетутся заговоры и политические интриги, а герой книги, самый обычный парень из лесной деревни, выходит в большой мир и находит в нeм своe место. Александр Мечников не стремится совершать великих подвигов, он делает то, что должен, и служит обществу, которое его воспитало, имея огромное желание выжить в кровавых битвах за Дон, Крым и Кавказ. Он человек нового времени – солдат, воин Четвeртой гвардейской бригады Кубанской Конфедерации, который живeт по своим понятиям о чести, храбрости, добре и зле. По Земле прокатилась чума, и апокалипсис все же произошел. Мир лежит в развалинах, но проходит время, уходит Эпоха Хаоса и в разных концах планеты, люди сходятся вместе и пытаются возродить ...Слушайте книгу.



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