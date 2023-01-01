Соль музыки. Терри Пратчетт (книга, 1994) слушать онлайн

Сюжет

У Смерти кризис среднего возраста. Поэтому, когда он внезапно покидает свой пост и исчезает в неизвестном направлении, его внучка Сьюзен вынуждена взяться за дело пропавшего дедушки. Молодая одаренная леди без проблем выполняет свалившуюся на нее как снег на голову работу, но только до тех пор, пока не сталкивается со странным магическим явлением: новое музыкальное направление покоряет Плоский мир. Молодой музыкант Бадди со своей группой троллей и гномов не только вызывает массовые истерии, но и меняет ход истории и тем самым осложняет жизнь самой Сьюзен. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Терри Пратчетта: «К оружию! К оружию!», «Цвет волшебства», «Мрачный жнец», «Творцы заклинаний», «Эрик», «Мор, ученик Смерти», «Стража! Стража!», «Посох и шляпа», «Безумная звезда», «Добрые предзнаменования».Исполняет: Александр Клюквин Copyright: © by Terry Pratchett «Soul Music» © текст Терри Пратчетт «Соль музыки» © перевод Татьяна Боровикова художественный редактор Д. Никонова ©



Соль музыки слушать на видеосервисе Wink.