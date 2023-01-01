Сокрушитель Богов. Дмитрий Распопов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трансплантация искусственных органов – разрешена. Кибернизация человеческого организма – без проблем. Любые наркотики – легализованы. Браки с роботами и киборгами – хоть с пылесосом, главное, плати налоги. Мир будущего предстаeт таким, каким его создали люди и Корпорации. Киборг по «особым �делам» Ник Фeст работает на одну из таких, параллельно пытаясь разобраться с тем, как быть хорошим отцом для человеческого ребeнка. Только вот беда. Неизвестная, появившаяся из портала другого мира, похитила его сына, и только Ник может спасти мальчика.



Сокрушитель Богов слушать на видеосервисе Wink.