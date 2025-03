Сокровище. Трейси Вульф (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер The New York Times! Долгожданный финал самой популярной современной вампирской серии! Узнайте чем закончится история Грейс и Хадсона в академии Кэтмир в 6-й книге. Выбор Amazon в категории «Лучшая YA-книга месяца»! Самая популярная вампирская сага последних лет. Прошло почти три месяца с тех пор, как мы остановили Сайруса. Но мирная жизнь не могла длиться вечно. Теперь все разваливается на части. Хадсон отказался встать во главе Двора Вампиров, и сейчас там царит полный разброд. Но самое ужасное – это то, что Мекай медленно умирает. Я и так потеряла слишком много друзей. И не хочу больше никого терять. Поэтому я должна вернуться в Мир Теней и найти способ вылечить Мекая. Неужели мне придется встретиться с Королевой Теней? По крайней мере, на этот раз я буду не одна. Со мной отправятся мои друзья и Хадсон. Вот только с ним что-то не так. У него есть секрет, который он скрывает даже от меня. Для поклонников «Сумерек» и «Дневников вампира». Об авторе Трейси Вульф – американская писательница, автор бестселлеров New York Times и USA Today. В прошлом преподавала английский язык и литературу, сейчас полностью посвятила себя писательству. Любит создавать загадочные и романтические истории с непростыми героями и крутыми героинями. Обожает вампиров, драконов и всяких жутких ночных тварей.



