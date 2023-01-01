Сокровище мадам Дюбарри. Эжен Шаветт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спустя шесть лет после Французской революции, в то время как страна захлебывалась кровью из-за борьбы всевозможных политических партий, а люди умирали от голода прямо на улице, молодые роялисты под руководством герцога де Монтескье, движимые благой целью – вернуть власть в руки короля, отпра�вляются на поиски сокровищ казненной на эшафоте знаменитой блудницы– мадам Дюбарри, спрятанных по ее предсмертным словам в подвале одного из частных домов. Но одновременно с ними найти клад пытается и банда разбойников под предводительством загадочного Точильщика и неизвестно кто доберется до заветной цели первым.



Сокровище мадам Дюбарри слушать на видеосервисе Wink.