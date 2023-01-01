Сокровище Харальда. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Замечательный исторический роман о Киевской Руси времен Ярослава Мудрого. Трое достойных мужчин, представителей знатных европейских родов, добиваются руки и сердца старшей дочери великого князя Киевской Руси. Кого из них выберет красавица и умница Елисава: немецкого герцога, молодого властителя Норвегии или непредсказуемого в поступках отважного воина Харальда – короля викингов и викинга среди королей?



Сокровище Харальда слушать на видеосервисе Wink.