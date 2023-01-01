WinkАудиокнигиСоколиная охота. Павел Николаевич Девяшин
Соколиная охота. Павел Николаевич Девяшин (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Детективы686 мин16+
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Сюжет
1840 год. В дом А.Х. Бенкендорфа – начальника тайной полиции – является граф Киселев. Опытные царедворцы начинают своеобразную «шахматную партию», вовлекая друг друга в хитрую политическую интригу. Полгода спустя в уездный город Курган по приглашению местного помещика прибывает молодой фехтмейстер – Иван Карлович Фальк. Юноша еще не знает, что его наняли обучать фехтованию крепостных. Герою предстоит выяснить, что происходит в пользующейся дурной славой усадьбе и разобраться в перипетиях высокой политики. Сколько смертей случится, прежде чем завершится игра тайных служб великой империи?
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