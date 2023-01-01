Соблазн. Янка Рам (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Стеф Державин – молодой и перспективный врач со скандальной репутацией, несносным характером и «волшебными» пальцами. Временно решает поработать массажистом в частной клинике. И в первый же рабочий день ему поступает странное предложение от солидного мужчины – сделать его жене массаж… «с �окончанием»… Девушка не в курсе деталей заказа. Это противоречит принципам Стефа, но обстоятельства складываются так, что он соглашается…



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