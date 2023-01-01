WinkАудиокнигиСобиратель щелей. Сигизмунд Кржижановский
Собиратель щелей. Сигизмунд Кржижановский (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика38 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
«Сказка лежала, блестя непросохшими буквами, на письменном столе, рядом с чернильницей. Когда я, тронув кой-где пером, стал сворачивать рукопись, мне показалось, будто самые буквы ее норовят вон из строк: скорее в зрачки. Но час был полуденный. Чтение же назначено к девяти. Солнце не любит фантазмов, а вот лампы, те иной раз и не прочь, внимательно наставив абажуры, прослушать сказку-другую. Итак, буквам приходилось дожидаться сумерек…»
Собиратель щелей слушать на видеосервисе Wink.