Собака-оракул. Гилберт Кит Честертон (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

На морском побережье Йоркшира в своем собственном саду, в беседке кинжалом в спину убит полковник Дрюс. Орудие убийства обнаружено не было, как и какие-либо другие следы преступника. Проникнуть в беседку незаметно убийца не мог, это подтверждает добрый десяток свидетелей. Не иначе, как в деле замешаны потусторонние силы. Но патера Брауна не проведешь, ему не впервой расследовать подобные преступления, тем более в этот раз на помощь ему придет не кто иной, как собака-оракул.



Собака-оракул слушать на видеосервисе Wink.