Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл
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Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл

Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы310 мин6+

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О книге

Далеко не в каждом проекте удаeтся собрать такое «созвездие» замечательных актeров, как в радиоспектакле по повести А. К. Дойля «Собака Баскервилей». В этом, пожалуй, самом известном произведении автора, мы вновь встречаемся со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом и его другом доктором Ватсоном.

Собака Баскервилей (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детективы
Время
310 мин / 05:10

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