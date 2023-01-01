Собака Баскервилей (спектакль). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Далеко не в каждом проекте удаeтся собрать такое «созвездие» замечательных актeров, как в радиоспектакле по повести А. К. Дойля «Собака Баскервилей». В этом, пожалуй, самом известном произведении автора, мы вновь встречаемся со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом и его другом доктором Ватсоном.



Собака Баскервилей (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.