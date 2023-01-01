Собака Баскервилей (с музыкой из фильма). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта захватывающая история об адской собаке – семейном проклятии рода Баскервилей – вряд ли нуждается в комментариях: благодаря одноименному фильму с участием Василия Ливанова, Виталия Соломина и Никиты Михалкова, ее сюжет и герои знакомы каждому. А знаменитая музыка Владимира Дашкевича из �этой киноленты, сопровождающая повествование, позволит вам, как наяву, стать гостем старинного замка среди вересковых пустошей в те часы, когда «духи зла господствуют на земле».



Собака Баскервилей (с музыкой из фильма) слушать на видеосервисе Wink.