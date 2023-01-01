Собачье сердце. Михаил Булгаков (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

Выдающийся хирург – профессор Преображенский при поддержке и непосредственном участии своего верного ассистента доктора Борменталя проводит уникальную операцию по пересадке гипофиза и семенников человека бездомной собаке Шарику. Результат оказывается ошеломляющим, пес начинает принимать человеческий облик, но вместе с ним проявляются и скверные черты характера донора пересаженных органов Клима Чугункина. Повесть «Собачье сердце» с подзаголовком «Чудовищная история» предназначалась для альманаха «Недра», где ранее были опубликованы «Дьяволиада» и «Роковые яйца». Редактор «Недр» Н.С. Ангарский торопил Булгакова с созданием «Собачьего сердца», рассчитывая, что оно будет иметь не меньший успех, чем «Роковые яйца». Но, при жизни Булгакова, повесть, к сожалению, так и не была опубликована. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Михаила Булгакова: «Мастер и Маргарита» (в исполнении Вениамина Смехова), «Мастер и Маргарита» (в исполнении Дарьи Мороз, Александра Клюквина и Максима Суханова), «Евангелие от мастера», «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Ранние рассказы», «Роковые яйца», «Багровый остров», «Дяволиада».



Собачье сердце слушать на видеосервисе Wink.