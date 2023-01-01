Собачье сердце. Михаил Булгаков (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

«Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! – Гм… Да ведь других же нет. – Вот никаких и не читайте.» «…холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими.» «… разруха не в клозетах, а в головах! Значит, когда эти баритоны кричат: „Бей разруху!“, я смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку!» «В очередь, сукины дети, в очередь!» Аудиозапись в исполнении Бориса Плотникова, блестяще сыгравшего роль доктора Борменталя в знаменитой одноименной экранизации.



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