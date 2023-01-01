Собачье сердце. Михаил Булгаков (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

`Собачье сердце` – одно из самых любимых читателями произведений Михаила Булгакова. Вас ждет полный рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора. Вы услышите бесконечную всепроникающую иронию, которой искрится каждое слово писателя, насладитесь блеском и глубиной его сравнений, метафор, оценок. Вы воспримите содержание произведения с той полнотой, которая недостижима при самостоятельном чтении.



Собачье сердце слушать на видеосервисе Wink.