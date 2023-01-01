WinkАудиокнигиСобачье сердце. Михаил Булгаков
Собачье сердце. Михаил Булгаков (книга, 1925) слушать онлайн
1925, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика269 мин12+
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Сюжет
`Собачье сердце` – одно из самых любимых читателями произведений Михаила Булгакова. Вас ждет полный рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора. Вы услышите бесконечную всепроникающую иронию, которой искрится каждое слово писателя, насладитесь блеском и глубиной его сравнений, метафор, оценок. Вы воспримите содержание произведения с той полнотой, которая недостижима при самостоятельном чтении.
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