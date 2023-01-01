Собачье сердце лекция Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков,Михаил Булгаков
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Собачье сердце лекция Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков,Михаил Булгаков

Собачье сердце лекция Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков,Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика225 мин12+
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Сюжет

Действие гениальной фантасмагории Михаила Булгакова, предлагаемой вашему вниманию в исполнении Дмитрия Быкова, происходит в 20-е годы в советской России. Известный московский профессор Филипп Филиппович Преображенский решается на эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза умершего бомжа, пьяницы и хулигана Клима Чугункина милому псу Шарику, найденному на улице. Очеловечивание произошло, но эксперимент, увы, не удался. Вместо доброй собаки на свет появляется безобразный, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который унаследовал от своего «донора» лишь дурные черты. В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной книге.

Собачье сердце лекция Дмитрия Быкова слушать на видеосервисе Wink.

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