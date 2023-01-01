Сны и явь. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Негоже серой мышке водить дружбу с кровожадными тиграми! И когда я уже усвою эту прописную истину? А пока приходится расхлебывать те проблемы, которые успели свалиться на мою несчастную голову. За мной по-прежнему охотится загадочный убийца. Ему по мере сил помогает не менее загадочный некромант. Вампир, поклявшийся убить меня, и не думает отказываться от кровавой охоты. Что-нибудь забыла в перечислении своих бед? Ах да, конечно, некстати вернувшийся дар универсала, из-за которого меня вот-вот объявят вне закона власти четырех королевств! На фоне всего перечисленного крайне запутанная личная жизнь выглядит сущим пустяком. Подумаешь, помолвлена с одним, а люблю другого. Волей-неволей забудешь о сердечных переживаниях, когда до гибели остался лишь шаг.



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