S.N.U.F.F. Виктор Пелевин (книга, 2022) слушать онлайн

Обновленное издание легендарного романа Виктора Пелевина, в котором автор в иносказательной форме десятилетие назад описал происходящее сегодня. Увлекательное чтение с элементами киберпанка, философского романа и любовной истории. В аудиокниге вы найдете бонус – пророческие цитаты из S.N.U.F.F. в исполнении блистательного Александра Клюквина. В «S.N.U.F.F» есть всё, за что читатель любит пелевинский бренд: и шутки (которые по-прежнему хочется зачитывать вслух), и парадоксально точно пойманный и засахаренный «дух времени» (многие пассажи, касающиеся оркских «священных войн», зловеще перекликаются с самыми последними событиями в России)… А то, что каждый следующий пелевинский текст оказывается неизменно печальней, пронзительней и трагичней предыдущего (в нынешнем сердце порой разрывается, как в какой-нибудь «Каштанке») – так это, вероятно, свойство самого писателя, с возрастом мигрирующего в сторону всё большего пессимизма и надрыва.





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