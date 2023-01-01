Снимай меня полностью. Дарья Сойфер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Свадьба требует тщательной подготовки, особенно если ты – дочка чиновника. Комплексы комплексами, но изволь, чтобы все было идеально: платье, ресторан, торт… Юне удалось справиться почти со всем, разве что хорошего фотографа она так и не нашла. Такого, чтобы и снимки отличные сделал, и угодил ревнивому жениху. Как-никак профессионалы на дороге не валяются. По крайней мере, не валялись до того самого дня, когда Юна встретила Рому. Талант, да еще и гей? То, что нужно! Правда, Юна не учла одного: иногда даже пара фотографий может перевернуть жизнь с ног на голову…



Снимай меня полностью слушать на видеосервисе Wink.