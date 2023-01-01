Снежный Тайфун. Александр Михайловский,Юлия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

Третья книга из серии «Врата Войны». Началась суровая русская зима 1941-42 года. Как и в нашей истории, для захватчиков из нацистского вермахта, уже переживших свой первый разгром, она станет жестоким испытанием, а для бойцов и командиров героической РККА, а также солдат и офицеров Экспедиционных си�л – временем новых блистательных побед. В этой книге будет все. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдет в свой первый бой 4-я танковая бригада полковника Катукова, ВКС России нанесут уничтожающий бомбовый удар по Берлину, а группировка российских Экспедиционных сил, сокрушая группу армий «Север», совершит стремительный прорыв к Риге.



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