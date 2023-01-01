Снежные чувства. Александр Ткаченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как справиться с обидой и оставить попытки изменить другого? Чем борьба с грехом отличается от постоянного недовольства собой? И как провести границу между состраданием и ситуацией, когда вами начинают манипулировать? Известный христианский писатель и психолог Александр Ткаченко в своей но�вой книге раскрывает тонкости душевного устроения человека, основывая свои выводы на многовековой православной традиции. Большая часть книги посвящена взаимоотношениям в семье и воспитанию детей. Автор в свойственной ему легкой ироничной манере разрушает сложившиеся стереотипы и приводит вдохновляющие примеры из собственной жизни.



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