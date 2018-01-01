Снегурочка. Александр Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет одно из лучших произведений великого классика русской литературы Александра Николаевича Островского – «Снегурочка». Произведение входит в список литературы школьной программы. Произведение озвучено популярным артистом, актером дубляжа и режиссером Сергеем Горбуновым и популярной киноактрисой Ольгой Головановой (дочерью актрисы Марии Виноградовой и актера Сергея Голованова) и также известной актрисой дубляжа, на чьем счету дублирование в более, чем 600 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Трансформеры: Последний рыцарь (2017)», «Обитель зла: Вендетта (2017)», «Чужой: Завет (2017)», «Твин Пикс (сериал, 2017 – …)», «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Легенды вечнозеленого леса (2016)», и многих других. ©



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