Сначала заплати себе. Превратите ваш бизнес в машину, производящую деньги. Майк Микаловиц. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вкладываете в бизнес время, деньги и силы, но не получаете достойной отдачи? Скорее всего, вы верите в бухгалтерскую формулу «продажи — затраты = прибыль». Увы, эта формула не работает. «Сначала заплатите себе, потом подумайте, какие расходы вы можете себе позволить и действительно ли они нужны» — советует Майк Микаловиц. Он предлагает вспомнить детство и складывать деньги в «копилку», используя в бизнесе принципы здорового питания, и делится методами и инструментами, которые превратят вас из раба своего бизнеса в успешного счастливого человека.



Сначала заплати себе слушать на видеосервисе Wink.