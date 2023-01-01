Сначала нарушьте все правила. Что лучшие в мире менеджеры делают по-другому. Маркус Бакингем,Курт Коффман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Даже самая несложная работа требует таланта. Думать, что любого можно научить выполнять любую работу и что дело только в системе стимулирования и амбициях – значит путать таланты, знания и навыки. Талант – вещь врожденная, знания и навыки – дело наживное. Книга Маркуса Бакингема и Курта Коффмана подводит итог грандиозной двадцатипятилетней работы Института Гэллапа, суть которой сводится к тому, что людей изменить невозможно и не стоит требовать от них того, что им не дано. Нужно выявлять их существующие таланты и помогать раскрывать сильные стороны. Совпадение способностей человека и роли, которую он выполняет, – вот к чему должен стремиться каждый менеджер. Книга предназначена для всех практикующих менеджеров.



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