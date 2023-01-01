Смысл жизни. Евгений Трубецкой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трубецкой Евгений Николаевич (1863 – 1920) – князь, русский религиозный философ, правовед, общественный деятель. «Смысл жизни» – главный труд Е. Н. Трубецкого, наиболее полно выражающий миросозерцание автора. В нем философ предупреждает об огромной опасности бездуховности, развивает свое учение о социальном и нравственном идеале, подчеркивает значение русской культуры.



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