WinkАудиокнигиСмутное время. Казимир Валишевский
Смутное время. Казимир Валишевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза, Учебная и научная литература1175 мин12+
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Сюжет
Смутное время, несмотря на спорность некоторых выводов и оценок, и по сей день остается повествованием об одной из самых загадочных и страшных эпох в российской истории, непревзойденным по количеству малоизвестного и фактического материала и психологической достоверности портретов героев.
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