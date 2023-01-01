Смутное время. Казимир Валишевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Смутное время, несмотря на спорность некоторых выводов и оценок, и по сей день остается повествованием об одной из самых загадочных и страшных эпох в российской истории, непревзойденным по количеству малоизвестного и фактического материала и психологической достоверности портретов героев.



Смутное время слушать на видеосервисе Wink.