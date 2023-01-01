Смотрители маяка. Эмма Стоунекс (книга, 2020) слушать онлайн

Корнуолл, 1972 год. На фоне бледного неба высится «Дева» – оплот безопасности для всех моряков. Но к своим обитателям маяк не так благосклонен. Исчезли трое смотрителей. Двери заперты изнутри, стрелки часов застыли, а в журнале – запись о сильном шторме, хотя небо всегда было ясным. Спустя двадцать лет тайну маяка решает раскрыть местный писатель. Он обращается к Хелен, Джинни и Мишель, женам пропавших. Ради правдивого рассказа им предстоит окунуться в прошлое – кто знает, какие чудовища обитают в его глубинах… Что сильнее – человек или его воспоминания? «Смотрители маяка» – это захватывающая тайна с соленым привкусом морского воздуха Корнуолла. Основанный на реальных событиях, этот триллер показывает, как страх неизвестности и отчаянье стирают грань между реальностью и воображением. Мрачная, атмосферная история, где призраки прошлого обретают телесность, ставя под угрозу будущее.



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