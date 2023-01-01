Смотритель. Виктор Пелевин
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Смотритель. Виктор Пелевин

Смотритель. Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза834 мин16+

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О книге

Для тех, кто умеет ждать. Для тех, кто привык к качеству. Для вас, наши любимые слушатели. Представляем одну из лучших работ Сергея Чонишвили. Новое профессиональное прочтение нашумевшего романа Виктора Пелевина «Смотритель». Без сокращений. Без разбивок на части. По специальной цене. Слушайте и наслаждайтесь! Действие книги разворачивается в новом мире, созданном гением Франца-Антона Месмера. Этот мир получил название Идиллиум, а его первым Смотрителем стал русский император Павел I, который не был убит заговорщиками во время переворота в Санкт-Петербурге, а целым и невредимым переселился в новый мир. Идиллиум существует уже с конца восемнадцатого века, полностью автономно и независимо от нашего мира. Охранять Идиллиум – поручено Смотрителям, каждый из которых должен разгадать не только тайну нового мира, но и понять, кто же есть он сам…

Смотритель слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза
Время
834 мин / 13:54

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