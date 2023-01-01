Смок и Малыш. Смок Беллью. рассказы. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами знаменитый цикл рассказов Джека Лондона о Смоке Беллью, которого жажда приключений толкнула на полный смертельных опасностей путь отчаянных золотоискателей, покорителей Клондайка. Написанные более ста лет назад рассказы и сегодня завораживают читателя: золотая лихорадка и дере�вянное колесо рулетки, головокружительные аферы и гонки на собачьих упряжках, борьба с цингой и спасение голодающего племени индейцев. Романтика открытий и неповторимый колорит Севера, суровая борьба за выживание и искрометный юмор… Мужество и стойкость, дружба и любовь, благородство и верность… Цикл состоит из двух сборников – «Смок Беллью» и «Смок и Малыш».



Смок и Малыш слушать на видеосервисе Wink.