Смок и Малыш. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика316 мин12+
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Сюжет
Пятый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя сборник рассказов «Смок и Малыш», продолжающий повествование о приключениях художника Кристофера Беллью во время Клондайкской «золотой лихорадки». * Повесть о маленьком человеке * �Как вешали Культус Джорджа * Ошибка мироздания * Яичная афера * Фирма Тра-ли * На что способна женщина
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