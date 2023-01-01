Смешинки и грустинки. Согревающие истории о счастье, любви и немного волшебном коте. Наталья Третьякова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга – бальзам для уставшей души! Наталья Третьякова – natretyak – автор забавных и трогательных историй, блогер, которого читают более 150 000 подписчиков. Проблемы, проблемы, проблемы… А так хочется, чтобы кто-то понимающий просто взял за руку и сказал: «Давай вместе погрустим или посмеемся?» «Смешинки и грустинки» как разговор с близкой подругой. Вот вы сидите на кухне пьете чай, или что-нибудь покрепче, и рассказываете друг другу истории. О любви, живущей даже после смерти, о неожиданных встречах, о курьезных случаях (ох, даже вспоминать неловко). О серьезных ошибках, о которых до сих пор жалеете, или решили не жалеть, и даже о коте, оказавшемся немного волшебным… За такими разговорами можно и погоревать, и похохотать от души. И в итоге ощутить, как сердце исцеляется, морщинка между бровей разглаживается, плечи расслабляются, и вы чувствуете покой и тихую радость. В книге собраны рассказы, полюбившиеся уже тысячам читателей, а также новые тексты, которые до этого никогда не публиковались. • Книга – бальзам для уставшей души. Если вам кажется, что ничто вас уже не удивляет и не трогает, то самое время окунуться в атмосферу искренности, доброты и спокойствия. • Почувствовать себя ребенком, которому все в новинку и все по плечу. Ощутить любовь, от которой мурашки по коже. Пережить приключение в китайских трущобах. Понять, что на самом деле важно, лежа на третьей полке поезда. Увидеть жизнь во всем ее многообразии, не приукрашивая и не умаляя. • Задуматься, отдохнуть, посмеяться, погрустить, проникнуться, почувствовать себя живым и настоящим.



Смешинки и грустинки слушать на видеосервисе Wink.