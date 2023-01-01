Смертельный способ выйти замуж. Вероника Крымова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Смертельный способ выйти замуж" – фантастический роман Вероники Крымовой, жанр героическое фэнтези, любовное фэнтези. Что делать, если нужно срочно выйти замуж, буквально в течение нескольких часов, а на горизонте нет ни одного поклонника? Выход есть, но он не слишком законный, и так случилось, что именно им и воспользовалась попавшая в трудное положение Каринтия Эвинсель. Спешное венчание, долгожданные документы о браке на руках, но… Что такое? Почему невеста в ужасе?



Смертельный способ выйти замуж слушать на видеосервисе Wink.