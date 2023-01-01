Смертельный Контакт. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Смертельный контакт» – фантастический роман Андрея Ливадного, первая книга цикл «Соприкосновение», жанр научная фантастика, космическая фантастика. Столкновение отряда Андрея Логинова с караваном контрабандистов в горном ущелье неожиданно превратилось в сражение с кораблями сразу двух �инопланетных рас. Этот бой стал лишь началом драматических странствий Андрея, посланного в глубокий космос на выручку колониальному транспорту «Первопроходец».



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