WinkАудиокнигиСмертельный Контакт. Андрей Ливадный
Смертельный Контакт. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика839 мин12+
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Сюжет
«Смертельный контакт» – фантастический роман Андрея Ливадного, первая книга цикл «Соприкосновение», жанр научная фантастика, космическая фантастика. Столкновение отряда Андрея Логинова с караваном контрабандистов в горном ущелье неожиданно превратилось в сражение с кораблями сразу двух �инопланетных рас. Этот бой стал лишь началом драматических странствий Андрея, посланного в глубокий космос на выручку колониальному транспорту «Первопроходец».
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