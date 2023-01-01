Смерть в позе лотоса. Ирина Дементьева (книга, 2020) слушать онлайн

Хотели бы вы провести незабываемый отпуск на берегу моря с самым привлекательным героем всех светских сплетен? Думаю, да. Именно это и заставило меня поддаться на уговоры лучшей подруги и ввязаться в совершенно нелепую авантюру. И вот теперь я, скрываясь под именем богатой наследницы, участвую в закрытом и в высшей степени привилегированном йога-туре. Мне предстоит познать все тонкости древнейшего учения и побороться за внимание великолепного Макса Суханова. Но что делать, если в поисках душевного равновесия участники группы начинают гибнуть? Неужели познание своего «внутреннего я» приводит к таким ужасающим последствиям? Или нам кто-то помогает завершить свой земной путь? В какой момент мой долгожданный отпуск превратился в борьбу за выживание?



Смерть в позе лотоса слушать на видеосервисе Wink.