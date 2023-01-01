Смерть в объятиях прибоя. Дарья Булатникова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет детективный роман «Смерть в объятиях прибоя» российской писательницы-прозаика и сценариста, автора детективов и мистических историй Дарьи Булатниковой. Связанные давней студенческой дружбой герои проходят проверку страшными событиями – убит один из гост�ей особняка на берегу и всe говорит о том, что преступление совершил кто-то из них. И мотивы, и возможности были у всех. Что важнее – найти убийцу, отмстившего подлецу, или сохранить дружбу?



Смерть в объятиях прибоя слушать на видеосервисе Wink.