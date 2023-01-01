Смерть в большом городе: Почему мы так боимся умереть и как с этим жить. Елена Фоер,Мария Рамзаева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Каждый человек рано илипоздно узнает, чтоон смертен, более того, чтоумрут все, ктоего окружает. Большинство людей предпочитают это знание проигнорировать, астрах смерти спрятать вдальний уголок сознания. Смерть всовременном обществе максимально табуированная тема. Нотак было невсегда. Авторы этой книги Мария Рамзаева иЕлена Фоер раскрывают перед нами страницы истории развития отношения ксмерти иумершим, рассказывают оритуалах итрадициях, которые были приняты внашем обществе, икак впроцессе развития городов люди перестали воспринимать смерть какестественное явление, астрах перед этим событием стал причиной множества психологических расстройств. Авторы помогают разобраться сострахами итревожными мыслями, понять, вчем причина икак они каждый день влияют нанашу жизнь. Вкниге вы найдете полезные иподробные рекомендации отом, какближе подойти кпринятию собственной смертности иструктурировать ваши представления оней. Этакнига– непросто путеводитель поподготовке ксмерти, нои искренний разговор ожизни. «Хорошей» считалась смерть, когда человек доконца прожил свою судьбу-долю. Влучшем случае это была естественная смерть встарости, вокружении детей ивнуков. Часто ее можно было предвидеть: непосредственно перед ней бывали предчувствия ивидения– восне илинаяву. Согласно традиционным представлениям, мертвые всегда находились рядом, заневидимой завесой, адля того, ктооказывался накраю смерти, этазавеса приоткрывалась. Явление мертвых невызывало страха, онослужило сигналом, чтопришел твой срок ипора завершать земные дела. Длякого Эта книга длятех, ктохочет осознать свои страхи ижить полноценной жизнью, принимая свою смертность. Страх смерти невсегда легко узнать. Онумеет маскироваться поддругие расстройства, притворяться «рациональным». Вмире живет множество людей, которые совершенно уверены, чтосмерть их незаботит, вто время каких действия обусловлены впервую очередь тревогой из-занее.



Смерть в большом городе: Почему мы так боимся умереть и как с этим жить слушать на видеосервисе Wink.