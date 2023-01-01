Смерть Сталина. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

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После смерти Сталина даже в высшем руководстве страны ходили зловещие слухи. И по сей день многие уверены, что Иосифа Виссарионовича убили. Версий множество. Одна фантастичнее и абсурднее другой. Но характерно: убийцу Сталина ищут среди его ближайшего окружения. Так всe-таки умер или убит? А ес�ли убит, то кто мог это сделать? И что было бы со страной, потерявшей вождя, если бы победил не Хрущев, а Берия?.. Эти версии рассматриваются в аудиокниге Леонида Млечина «Смерть Сталина», записанной на студии «Ардис».



Смерть Сталина слушать на видеосервисе Wink.