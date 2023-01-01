Смерть приходит в клуб вязания. Стайнтор Расмуссен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шесть женщин из небольшого фарерского городка Норвуйк, знакомые друг с другом со школьной скамьи, периодически встречаются, чтобы провести время за вязанием и обсуждением новостей. Однажды они получают страшное известие: в старом доме на окраине города был найден труп хорошо знакомого им 42-летнего мужчины. Жители городка напуганы, полиция немедленно начинает поиски убийцы. *** Стайнтор Расмуссен (р. 1960) – известный фарерский музыкант, автор песен, поэт и писатель. Получил признание как автор сборников рассказов, стихотворений и книг для детей. В 2016–2019 гг. выпустил серию из пяти детективов, первый из которых – «Смерть приходит в клуб вязания» – перед вами.



Смерть приходит в клуб вязания слушать на видеосервисе Wink.