Смерть мертвым душам!. Евгения Пастернак,Андрей Жвалевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский (род. 1967) – писатель, сценарист. Евгения Борисовна Пастернак (род. 1972) – писатель, соавтор Андрея Жвалевского. Городская библиотека, где работает Елена Степановна, дама в возрасте, давно стала чем-то вроде клуба для тех, кому за шестьдесят. Приходили сюда в основном пенсионеры. Книги брали, но не с меньшей охотой попивали чаeк и делились сплетнями. Из молодeжи здесь постоянно бывала только Валя, внучка библиотекарши. Но все изменилось с приходом молодой практикантки Киры: она хочет сделать библиотеку местом, интересным для ребят. Сначала библиотечная братия – и люди, и книги – принимают новенькую в штыки, но вскоре находятся проблемы поважнее… Книга поделена на главы, в которых действия происходят среди людей, и междуглавия, где на сцену выходят книги. Пушкин, Толстой, Ильф и Петров, Маленький принц пытаются противостоять пустышкам в ярких обложках. А вызванный на спиритическом сеансе второй том гоголевских «Мeртвых душ» быстро захватывает власть над книгами и людьми, причeм его методы исключительно эффективны, а цели туманны и зловещи… Но конец будет хороший, можете не сомневаться!



Смерть мертвым душам! слушать на видеосервисе Wink.