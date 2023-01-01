Смерть и мытарства. протоиерей Олег Стеняев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отец Олег Стеняев подробно и доходчиво рассказывает про все ступени мытарств, приводя примеры из Писания, своей жизни, и жизни своих знакомых. По церковному учению, после трeхдневного пребывания у гроба, душа усопшего с 3-го по 9-й день созерцает райские обители, а с 9-го по 40-й день ей показываютс�я адские мучения. Так вот после трех дней начинаются своего рода испытания личности.



Смерть и мытарства слушать на видеосервисе Wink.