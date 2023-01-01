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Смерть и мытарства. протоиерей Олег Стеняев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература112 мин12+
Сюжет
Отец Олег Стеняев подробно и доходчиво рассказывает про все ступени мытарств, приводя примеры из Писания, своей жизни, и жизни своих знакомых. По церковному учению, после трeхдневного пребывания у гроба, душа усопшего с 3-го по 9-й день созерцает райские обители, а с 9-го по 40-й день ей показываютс�я адские мучения. Так вот после трех дней начинаются своего рода испытания личности.
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