Смерть Ахиллеса. Борис Акунин
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Смерть Ахиллеса. Борис Акунин

Смерть Ахиллеса. Борис Акунин (книга, 1998) слушать онлайн

1998, Аудиокнига
Детективы581 мин16+

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Сюжет

Роман Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса» – это добротный детектив, приятный для не обременяющего мозг чтения и не раздражающий, в отличие от большинства его современных собратьев, глупостью или пошлостью. В этой книге описывается расследование обстоятельств смерти всенародного любимца, генерала Соболева, сыщиком Эрастом Фандориным, а также приводится развернутая история превращения мальчика Ахимаса в закоренелого негодяя…

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