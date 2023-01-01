WinkАудиокнигиСмерть Ахиллеса. Борис Акунин
Смерть Ахиллеса. Борис Акунин (книга, 1998) слушать онлайн
1998, Аудиокнига
Детективы581 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Роман Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса» – это добротный детектив, приятный для не обременяющего мозг чтения и не раздражающий, в отличие от большинства его современных собратьев, глупостью или пошлостью. В этой книге описывается расследование обстоятельств смерти всенародного любимца, генерала Соболева, сыщиком Эрастом Фандориным, а также приводится развернутая история превращения мальчика Ахимаса в закоренелого негодяя…
Смерть Ахиллеса слушать на видеосервисе Wink.