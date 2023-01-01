Слушай как художник. Творческая и личная трансформация за 6 недель. Джулия Кэмерон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джулия Кэмерон – автор сорока книг, в их числе таких мировых бестселлеров как «Путь художника», «Долгие прогулки», «Поиск источника». На вопрос «Как у вас это получается?», она отвечает, что умеет слушать. Автор уверена: мы можем открыть в себе невероятные возможности, если усовершенствуем способность слушать. При этом совсем не важно, в чем вы хотите преуспеть: в издании книг, написании пьес, открытии картинных галерей или создании нового дизайна интерьера дома. С помощью авторской методики любой желающий за 6 недель сможет: • научиться слушать интуицию • сделать приятнее звуковую среду вокруг себя • стать хорошим слушателем и найти друзей по духу • перестать бояться тишины и находить в ней озарения



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