Слушаем испанский, читаем по-испански. О. Войку (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге "Слушаем испанский, читаем по-испански". В предлагаемом пособии по аудированию представлены отрывки из произведений испанских писателей и краткие сведения об авторах на испанском языке приводятся тексты, содержащие сведения об истории и повседневной жизни испанцев, а также материалы из испанских СМИ. В подборе текстов выдержан дидактический принцип «от простого к сложному». Рекомендуется начинать аудирование с текстов из первого раздела. Тексты снабжены аудиоматериалом, озвученным носителем испанского языка, а также лексическим комментарием и упражнениями. В лексическом комментарии на испанском языке представлены реалии, неизвестные нашему читателю и, как правило, не отраженные в испанско-русских словарях. Пособие предназначено для учащихся средних школ и школ с углубленным изучением испанского языка, студентов языковых вузов, а также для всех, кто интересуется языком, литературой, культурой, историей и обычаями Испании.



Слушаем испанский, читаем по-испански слушать на видеосервисе Wink.